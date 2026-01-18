みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。今年のバレンタインにぴったりのスイーツが、クリスピー・クリーム・ドーナツから1月14日より期間限定で発売されます。今回はそのお披露目会にお邪魔したので、気になるドーナツの味わいをレポートします！■“ちょっぴり大人な”バレンタインコレクション今年のバレンタインは「バレンタインだからこそ食べたい、ちょっぴり贅沢なチョコレートドーナツ」を