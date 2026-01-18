とろける幸せ。クリスピー・クリーム・ドーナツの“ちょっぴり大人な”バレンタインコレクションが始まる！

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

今年のバレンタインにぴったりのスイーツが、クリスピー・クリーム・ドーナツから1月14日より期間限定で発売されます。今回はそのお披露目会にお邪魔したので、気になるドーナツの味わいをレポートします！

■“ちょっぴり大人な”バレンタインコレクション

今年のバレンタインは「バレンタインだからこそ食べたい、ちょっぴり贅沢なチョコレートドーナツ」をテーマに、産地や素材の組み合わせにこだわったいつもより少し特別な“贅沢チョコレート体験”が楽しめるメニューが登場。

まるでショコラトリーのチョコレートのような“本格ショコラドーナツコレクション”全5種類と、限定コレクションを詰め合わせたボックス2種がラインナップしました。

1月14日から発売される「バレンタイン ダズン ハーフ（6個入り）」は、生チョコモンブラン、ルビー & ストロベリー、オランジェット リッチ、フォンダン ショコラ リッチ、ジャンドゥーヤ クリームのバレンタイン限定ドーナツ5種類と定番のチョコレート グレーズドを詰め合わせた特別なセット。見た目も華やかで、箱を開けた瞬間に気分が高まります……！

今年のバレンタインシーズンに使用されているビターチョコレートは、通常販売しているレギュラードーナツも含めて「ベネズエラ産カカオマス」を使用しているのだとか。カカオのコクとほろ苦さがしっかり感じられる、大人な味わいが特徴です。

バレンタイン限定ドーナツ5種類の中で私のお気に入りは、「フォンダン ショコラ リッチ」。

ハート型の生地にベネズエラ産カカオマス入りのビターチョコを重ね、キャラメル風味のコーティングがされています。真ん中の白いシリアルチョコがアクセントになっていて、見た目も華やかです。

一口食べると中のベルギー産チョコ入りクリームとろり。濃厚な味わいでめちゃめちゃおいしい！

ちなみにレンジで11秒温めて食べてみると、より中のチョコがとろ〜りとろけて、フォンダン感がアップ。寒い季節にぴったりのちょっと贅沢なご褒美スイーツにもおすすめです。

また、店頭では好きなアイドルの推し活用にドーナツをデコレーションできるデコペンも販売されているそう……！ 友達と一緒にデコレーションするのも楽しそうです。

バレンタイン限定ドーナツの発売は、1月14日から2月15日まで。自分へのご褒美や大切な人への手土産など、ぜひみなさんもこの機会にクリスピー・クリーム・ドーナツへ足を運んでみてはいかがですか？

■商品概要

「フォンダン ショコラ リッチ」378円（イートイン385円）

「生チョコ モンブラン」356円（イートイン363円）

「オランジェット リッチ」334円（イートイン341円）

「ジャンドゥーヤ クリーム」334円（イートイン341円）

「ルビー & ストロベリー」378円（イートイン385円）

「バレンタイン ダズン ハーフ」1,944円（イートイン1,980円）

発売期間：2026年1月14日〜2月15日

（えりか）