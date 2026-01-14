首相公邸に移っても変わらず夫の介護に励む高市早苗首相（64）。福祉問題に当事者として挑んでいると評価する声もあろう。だが、働いて働いて根を詰めれば、不安視されるのが健康問題である。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」首相就任から3カ月近くがたち、高市氏は頬のこけ方がやけに目立つ。以前と比べて激痩せしているのではないかという声が絶えない。国のトップ