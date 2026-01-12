1月16日（金）より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期、miletによるエンディングテーマ『The Story of Us』アニメ盤CDの描き下ろしジャケットが公開された。＞＞＞『The Story of Us』の各ジャケットをチェック！（写真5点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共