働く環境は、いま急速に変化し続けている。終身雇用制度はすでに崩壊し、技術革新の波はさらに加速。リスキリングが当たり前となった現代において、「これから稼げる仕事は何か」と不安や疑問を抱く人も多いだろう。そんな中、実業家・堀江貴文氏は 「宇宙とスポーツ」こそが有望な領域だ と語る。いったい、その背景にある理由とは何なのか。※本稿は、堀江貴文『あり金は全部使え』（マガジンハウス）の一部を抜粋・編集したもの