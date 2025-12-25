Hey! Say! JUMP山田涼介が24日、個人の公式サイトを開設した。また同日、インスタグラムで生配信を行い、グループ所属について「ホームページを作るからといってメンバー抜けるの？と思われても嫌だし…抜けません」と、脱退を否定した。【写真あり】山田涼介が艶やかなオレンジヘア披露個人サイトではトップページに「日ごろより、たくさんの温かい応援ありがとうございます。皆さまの応援のおかげで、今の自分があります。