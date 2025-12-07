やはり、もってる男だ。現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、田中碧を擁する17位のリーズが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと本拠地エランド・ロードで対戦。森保ジャパン戦士２人が揃って途中出場したなか、３−３の壮絶なドローで終わった。土壇場で眩い輝きを放ったのが、65分からピッチに入った田中だ。２−３で迎えた終了間際の90＋６分だった。CKの流れから見事に左足でねじ込み、ビッグマッチで値