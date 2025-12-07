「マジで伝説」「ヒーローすぎる」リバプール相手に96分に千金弾！中２日で再び大仕事の森保J戦士にファン熱狂「やべえよ、田中碧」
やはり、もってる男だ。
現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、田中碧を擁する17位のリーズが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと本拠地エランド・ロードで対戦。森保ジャパン戦士２人が揃って途中出場したなか、３−３の壮絶なドローで終わった。
土壇場で眩い輝きを放ったのが、65分からピッチに入った田中だ。２−３で迎えた終了間際の90＋６分だった。CKの流れから見事に左足でねじ込み、ビッグマッチで値千金の同点弾を奪ってみせた。
27歳の日本代表MFは、３日前のチェルシー戦（３−１）でゴラッソを炸裂させ、待望のプレミアリーグ初ゴールを挙げており、２戦連発となった。
エランド・ロード同様、SNS上も沸騰。大興奮のコメントで溢れている。
「すげー試合」
「やべえよ、田中碧」
「チェルシー戦リバプール戦、連続ゴールやばいな」
「田中碧マジで伝説すぎるやろ」
「この嗅覚は凄いわ」
「チェルシー相手に決勝点、リバプール相手に同点弾で勝点４もぎ取ってるのあまりにもヒーローすぎる」
「シュートも上手いがやはり膝スラが上手すぎる」
「リーズマジ雰囲気いいなぁ」
“強豪キラー”の背番号22が、中２日で再びヒーローとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりにあまりに劇的！田中碧が土壇場で起死回生弾！ゴールパフォにも注目
