最近、「冬バテ」という言葉をよく耳にします。SNS上では「冬バテって何」「初めて聞いた」などの声が上がっています。冬バテとはどのような状態を指す言葉なのでしょうか。夏バテや秋バテとの違いや、冬バテを放置した場合のリスクについて、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で総合内科専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「冬バテ」