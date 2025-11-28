子どもがスナック菓子や味の濃い食事ばかり食べたがると、どうしても心配になるのが「塩分」ですよね。子どもにとっての塩分について知っておけば、食べすぎ防止の目安になるかもしれません。そこで今回は、管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに、塩分と子どもの付き合い方について聞きました。【えっ！】わかりやすい！子どもが塩分過多にならないようにする方法がコレです！目安量を表で！減塩は「味を薄くす