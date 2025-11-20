ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すヤクルト村上宗隆内野手（２５）獲得を目指すメッツ。そのオーナーであるスティーブ・コーエン氏が所有する１８金製「黄金トイレ」がサザビーズで１２１０万ドル（約１９億円）で落札され、全米で報道された。純粋な金価格である１０００万ドル（約１５億７４００万円）からスタートしたオークションは１件の入札しかなく終了。値段は１２１０万ドルだった。米メディアは