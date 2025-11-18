記事のポイントトゥルーレリジョンが大学ツアーとSnapchat強化でZ世代の購買増加を確認した。ヴォンダッチとのコラボやNIL起用などの具体策が若年層の流入40％増につながった。10億ドル規模をめざすなかで女性客とZ世代の獲得を成長戦略の中心に据えている。2000年代初頭の定番ブランドであるトゥルーレリジョン（True Religion）は、Y2Kをめぐる大きなカルチャー的ノスタルジーの恩恵を受けてきた。しかし今や、このブランドはミ