アップコンがストップ高の１１００円でカイ気配となっている。１７日の取引終了後、２６年１月期の単独業績予想について、売上高を１２億円から１３億２０００万円（前期比１０．６％増）へ、営業利益を２億２８００万円から３億５０００万円（同５．７％増）へ、純利益を１億５３００万円から２億１５００万円（同１１．９％減）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことが好感されている。公共・民間工事とも