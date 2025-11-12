【Amazon：ガンプラ商品】 11月12日 販売再開 Amazonにて、ガンプラ「RG 1/144 ゴッドガンダム」などが販売再開している。 今回Amazonにて12月に再入荷予定のガンプラ商品が販売再開しており、11月12日15時ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお確認できたガンプラは、「MG 1/100 武者ガンダムMk-II」「MG 1/100 MS-07Bグフ Ver.2.0」のほか、「機動戦士Gundam GQuuuu