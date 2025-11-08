2025年11月6日、映画『名無しの子』試写会に出席した小島瑠璃子週刊女性PRIME

復帰の小島瑠璃子、金髪にイメチェンも「似合ってない」声…これも戦略か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 芸能活動再開を宣言した小島瑠璃子について、週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 小島が金髪にしたことについて、「似合ってない」との意見もあるという
  • ただ、これは「最初の話題作りのキッカケ」だとし、戦略と見る声もあった
