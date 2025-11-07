元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後の姿を公開しました。【写真】ゆうこすの驚きの産後の姿「本当無事で何よりです」「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね」と打ち明けたゆうこすさん。「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5