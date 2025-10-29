回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、漫画家の鈴木祐斗さんの人気漫画を原作としたテレビアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーンを10月31日から期間限定で実施します。くら寿司とSAKAMOTO DAYSがコラボするのは、今回が初めて。【写真】陸少糖、神々廻もいる！コラボオリジナルグッズを一挙、公開！同作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2020年から連載を開始。結婚を機に