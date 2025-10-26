徳島が誇る旬の食材や食品の魅力を発信する催しが徳島市で開かれています。この催しは県産の農林水産物の魅力を多くの人に知ってもらおうと県が今回、初めて開催しました。会場には県内の生産者や事業者らによる67のブースが並び当日の朝に獲った足赤エビの販売や升を使ったお米の量り売り、それに高校生が作った阿波番茶の販売も行われていました。訪れた人は、今が旬のお目当ての食材を購入するなどして楽しんでいました。