何かと話題に事欠かない“悪童”カシメロが、フェイスオフにカッコ良すぎるTシャツ姿で登場。現地リポーターが思わず興奮の声をあげる一幕があった。一方、カシメロが求めた握手を亀田京之介が拒否する不穏な一コマもあった。【映像】悪童・カシメロ、“カッコ良すぎる”Tシャツ姿25日にキルギスで行われる「SAIKOU×LUSH vol.2」。58kg契約で対戦する亀田京之介（MRジム）と“フィリピンの悪童”ことジョン・リエル・カシメロ