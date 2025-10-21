記事のポイント 健康・ウェルネス市場は小売各社の重点領域となり、アルタビューティやターゲットなどが新商品を拡充することで競争が激化している。 市場は急成長する一方で飽和状態に近づいており、消費者の「ウェルネス疲れ」が広がって選択が難しくなっている。 ブランドは差別化と棚に残る力が問われており、高価格帯のシンバイオティカのように、主流市場で価値を証明する戦略が重要となっている。 ウェルネスブームは依然と