記事のポイントアベルは市場拡大を背景に事業全体を再構築し、香水や流通網、パッケージを刷新した。The Nue Co.など各社が棚での存在感強化を狙いリブランディングし、売上や顧客獲得効率を大幅に改善した。アベルは価格引き上げや販売先削減、サステナブル素材採用を通じて高付加価値戦略へと舵を切った。2013年、ニュージーランドのワインメーカーであるフランシス・シューマック氏は、自身のナチュラル香水ブランド「アベル（A