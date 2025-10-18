「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月11日（土）〜10月17日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。3400万ドルファーフェッチ、損失を3400万ドルに縮小オンライン・ラグジュアリー・マーケットプレイスのファーフェッチは、2024年の損失を3400万ドル（約51億円）まで縮小し、再建が進んでいると発表した。買収先のクーパン傘下で、ドルチェ＆ガッバーナなどとの独占コレクションを軸にブランド再構築