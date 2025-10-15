立憲民主党日本維新の会国民民主党の野党3党首は15日午後4時から1時間にわたって国会内で会談した。会談後の会見で国民民主の玉木代表は、立憲の野田代表とどのようなやりとりをしたかについて、時間を割いて説明した。国民・玉木代表によると、立憲・野田代表は、安保法制について「今のところ違憲の部分はこれまでみつかっていない」と回答し、玉木代表が「それなら現行の平和安全法制については違憲ではないと認め、必要な