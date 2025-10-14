敵将がフリーマンに“寝坊”を願った【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）1点差の敗戦に、敵将はジョークを発するしかなかった。ブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠地で行われたドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に1-2で敗れた。2点差の9回に1点を返し、なおも2死満塁を迎えるも及ばず。初戦を落としたパット・マーフィー監督は試合後「フレディ・フリーマンはしばらくの間、ブルワ