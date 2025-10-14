ポストシーズン5度目の登板で初めて崩れる【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦で、2点リードの9回に登板し、1安打2四球で初失点を喫してピンチを招いたところで降板となった。最速は99.3マイル（約159.8キロ）だった。先発スネルが8回10奪三振無失点の好投で、2点リードの最終回に