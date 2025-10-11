「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月4日（土）〜10月10日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。800万時間TikTok Shop、2024年のライブショッピング配信が800万時間にTikTok Shopは、2024年に累計800万時間以上のライブショッピング配信を実施したと発表した。ライブ販売は「ディスカバリーコマース」を象徴する存在として拡大し、ブランドとクリエイター双方が主導する配信形式が定着。フルールや