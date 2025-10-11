【Numbers to know】Glossy編（10/4〜10/10）： TikTok Shop 、2024年にライブ配信800万時間超 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月4日（土）〜10月10日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
800万時間
TikTok Shop、2024年のライブショッピング配信が800万時間にTikTok Shopは、2024年に累計800万時間以上のライブショッピング配信を実施したと発表した。ライブ販売は「ディスカバリーコマース」を象徴する存在として拡大し、ブランドとクリエイター双方が主導する配信形式が定着。フルールやゴーピュアなどのビューティブランドが数百万ドル規模の売上を記録するなど、米国の美容小売市場でも無視できない存在となっている（digiday.jp）。
25％減
グッチ、売上25％減のなかで「ランウェイの代わりに映画」グッチは、2025年第2四半期の売上が前年同期比25％減の約14億6000万ユーロ（約2360億円）に落ち込むなか、新デザイナーのデビューを映画「The Tiger」で発表した。ミラノでの上映会はランウェイに代わる形式で行われ、デミ・ムーアやエドワード・ノートンが出演。公開翌日には報道や投稿が3倍に増加し、メディアインパクトは約1400万ドル（約209億円）に達した（digiday.jp）。
15％