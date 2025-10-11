「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月4日（土）〜10月10日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。

800万時間

TikTok Shop、2024年のライブショッピング配信が800万時間に

TikTok Shopは、2024年に累計800万時間以上のライブショッピング配信を実施したと発表した。ライブ販売は「ディスカバリーコマース」を象徴する存在として拡大し、ブランドとクリエイター双方が主導する配信形式が定着。フルールやゴーピュアなどのビューティブランドが数百万ドル規模の売上を記録するなど、米国の美容小売市場でも無視できない存在となっている（digiday.jp）。

25％減

グッチ、売上25％減のなかで「ランウェイの代わりに映画」

グッチは、2025年第2四半期の売上が前年同期比25％減の約14億6000万ユーロ（約2360億円）に落ち込むなか、新デザイナーのデビューを映画「The Tiger」で発表した。ミラノでの上映会はランウェイに代わる形式で行われ、デミ・ムーアやエドワード・ノートンが出演。公開翌日には報道や投稿が3倍に増加し、メディアインパクトは約1400万ドル（約209億円）に達した（digiday.jp）。

15％

セフォラ、クリエイターに売上15％を還元する「ストアフロント」開始

セフォラは9月、美容クリエイターが自身のオンラインストアを運営できる新機能「マイ・セフォラ・ストアフロント」を開始した。LVMH傘下の同社は、技術プラットフォームのモトム（Motom）と提携し、クリエイターが紹介した商品売上の15％を手数料として得られる仕組みを導入。TikTok ShopやAmazonへの対抗軸として、ソーシャルコマースにおける影響力拡大を狙う姿勢を示した（digiday.jp）。編集部