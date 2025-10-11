日本学生野球協会は１０日、部員に体罰を加えたなどとして、宇和高校（愛媛県西予市）野球部の監督を１年６か月（９月９日〜２０２７年３月８日）の謹慎処分にしたと発表した。発表によると、監督は９月の練習試合で部員の顔をたたいたり、尻を蹴ったりした。７月の練習中には、部員をグラウンドに正座させ、ノックの打球を当てるなどしたという。