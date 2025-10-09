ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 英誌が2026年版の世界大学ランキング発表 東京大学は過去最高の26位 ランキング イギリス 読売新聞オンライン 英誌が2026年版の世界大学ランキング発表 東京大学は過去最高の26位 2025年10月9日 10時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 英教育専門誌が9日、2026年版世界大学ランキングを発表した 東京大が過去最高の26位（前年28位）となり、京都大が61位（同55位）に 1位は英オックスフォード大で、アジアでは中国の清華大が12位で最高だった 記事を読む おすすめ記事 全日本大学女子駅伝 出場全26チームが決定 昨季は立命館大が9年ぶり11度目V 10月26日に号砲 2025年10月7日 6時25分 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校が新たな留学プログラム 「SHOWA Boston ターム留学」に25名の生徒が出発 2025年10月7日 14時5分 新米の季節に味わう宮城の魅力 人気おにぎり店が延べ26店舗大集合 「みやぎ おにぎりフェスタ」仙台泉アウトレットで今年も開催 2025年10月9日 10時0分 大学、実業団、高校が争う奥球磨駅伝 ２チーム参加の青学大は鳥井健太らが出場 2025年10月3日 16時11分 町田からは2名が日本代表入り！ 相馬勇紀はE-1選手権以来の招集「結果に繋がるプレーで…」 2025年10月2日 17時34分