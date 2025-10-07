ニラックスブッフェ8店舗では、2025年10月2日（木）〜10月15日（水）の期間、『秋の味覚 贅沢三昧コース』を開催しています。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】新登場のコースでは通常メニューに加えて、「カットステーキ ポルチーニ入りデュクセルソース」や、「牡蠣フライ」、「蟹いくら寿司」、「シャインマスカットのミニパフェ」といった秋メニューも食べ放題で堪能することができます。さらに、熱々蒸したてを堪能で