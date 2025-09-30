アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は9月29日、全店で特別メニュー「ミスジカットステーキ」(税込1,099円〜)を数量限定で発売した。同ブランド46周年の「感謝祭」第1弾として販売するもの。ミスジカットステーキは売り切れ次第終了となる。「トマト&オニオン」外観・ロゴ〈トマオニ『感謝祭』第1弾は希少部位のミスジステーキ〉「トマト&オニオン」は、熱々の鉄板で提供するハンバーグやステーキをメ