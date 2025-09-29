記事のポイント ニューヨーク・ファッション・ウィークではアメリカーナが再燃する一方、国内生産は依然として少なく、多くのブランドが海外製造を維持している。 ロバート・タルボットは「Made in America」を核に再生を図り、長年の国内工場との協業や品質へのこだわりを通じてブランド価値の再構築を進めている。 国内製造はコストや労働環境などの課題を抱えるが、米国製への愛国的支持と国際的需要を追い風に、差別化戦略とし