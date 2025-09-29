お笑い芸人の劇団ひとり（48）が28日に放送された日本テレビ「グレイテストトークマン」（後2・00）に出演。賞レースの審査員をやらないと決めている理由を明かした。「後輩のネタとか見たりするんですか?」と聞かれて「賞レースとかは見る」と返すと、「R-1（グランプリ）の審査員とか話来てるんですか?」と質問された。これに「審査員の話は何回か…何とは言わないけど来たけどやってない」とオファーは断っていると明か