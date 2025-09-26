ÂçÃ«¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼0 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ËÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤­¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¥·¡¼¥º¥ó54¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2Ç¯¤Ç108ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¡ÈÇØÃæ¡É¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡£MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ­¼Ô¤ÏÂçÃ«¤Î54¹æ¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì