パドレスは初回にオハーンの満塁弾でリードを奪った【MLB】パドレス 7ー0 ブルワーズ（日本時間24日・サンディエゴ）パドレスは23日（日本時間24日）、本拠地でのブルワーズ戦に7-0で勝利し、4連勝を飾った。残りは4試合。首位のドジャースを追いかけ、最後まで勝利を追い求める。初回から攻め立てた。初回先頭のアラエスが中安打を放つと、1死からシーツが四球、ロレアノが左安打を放ち満塁に。すると5番のオハーンが17号グラ