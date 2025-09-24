記事のポイント NYFWでパンツ登場率が33％に増え、ブランド戦略の中心に位置づけられている。セオリーやカルメイヤーが新しいフィット感や素材で顧客ロイヤルティを高めている。 アリス+オリビアやジェニー・ケインがパンツを起点に収益とブランド成長を拡大している。 消費者行動の予測が難しくなるなか、NYファッションウィーク（New York Fashion Week、以下NYファッションウィーク）のデザイナーたちは、顧客に愛されるパンツ