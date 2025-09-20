記事のポイント プーチは2025年上半期に売上23億ユーロを達成し、全カテゴリーで成長を示した。 バイレードを中心とするニッチフレグランスが二桁成長を遂げ、売上の73％を占めた。 シャーロットティルベリーは米Amazon進出を控え、アジア市場での展開も拡大している。 プーチ（Puig）は2025年上半期も好調を維持し、売上高は前年同期比7.7％増の23億ユーロ（約3966億円）に達した。シャーロットティルベリー（Charlotte Tilbury