重慶市で今月5日から8日までの4日間にわたり開催された2025世界スマート産業博覧会で、ロボット開発企業「思霊機器人（AGILE ROBOTS）」のブースは、常に大勢の人で賑わいを見せていた。ロボットアームが体験者の腰部分をマッサージしながら、センサーを通じて筋肉の凝っている箇所を感知し、適度な力を加えると、「このロボットのマッサージは経験を積んだマッサージ師よりも上手かも！」と驚きの声を上げていた。新華社が伝えた