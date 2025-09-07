田久保眞紀市長（55）の学歴詐称問題に揺れる伊東市。影響は子どもたちにまで及んでいるという。【画像】あどけない表情が残る中学時代の田久保眞紀氏「地元の小学生の間で『タクボる』という言葉が流行っています。“嘘をつく”という意味で『お前、タクボったな〜』などと使うよう。市長の居直りは子どもたちにとっても悪影響でしかない」（伊東市民）田久保眞紀市長（55）◆◆◆市職員は「冬まで居座る気だぞ」と落胆7月