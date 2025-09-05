9月3日、JRAの騎手を養成する「日本中央競馬会競馬学校」の42期生から退学者や留年者が相次いだことで、来春デビューする騎手がゼロになったことが判明した。1982年に開校して以来の初めての事態に、競馬ファンや公営競技関係者からさまざまな声が上がっている。【写真】イケメン騎手と笑顔で、藤田菜七子元騎手のプライベートショット競輪では不正防止で電子タバコの持ち込みも禁止に「3年間の全寮制で、42期生は応募者192人の