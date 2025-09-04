ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中森明菜が年末のディナーショーの日程を発表 紅白出場が絶望的に？ 中森明菜 NHK紅白歌合戦 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 中森明菜が年末のディナーショーの日程を発表 紅白出場が絶望的に？ 2025年9月4日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中森明菜が年末にディナーショーを開催する件について「女性自身」が報じた ショー後半の大阪公演の開催日が12月29日、30日だと音楽情報誌編集者 そのため、紅白出場の可能性がなくなったのではと囁かれていると明かした 記事を読む おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 期限切れの加熱用牡蠣を生食→胃腸炎のBreakingDown選手、今度はスーパーの鶏肉を生食...心配の声 2025年9月3日 13時18分