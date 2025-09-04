中森明菜（写真：本誌写真部） 女性自身

中森明菜が年末のディナーショーの日程を発表 紅白出場が絶望的に？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中森明菜が年末にディナーショーを開催する件について「女性自身」が報じた
  • ショー後半の大阪公演の開催日が12月29日、30日だと音楽情報誌編集者
  • そのため、紅白出場の可能性がなくなったのではと囁かれていると明かした
