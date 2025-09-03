◇ナ・リーグドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で7試合ぶりの一発となる46号本塁打を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達。21試合ぶり、今季10度目の1試合3安打をマークしたが、チームは救援陣が打たれ、カード初戦を落とした。初回の第1打席は相手先発・ムジンスキの初球を狙っ