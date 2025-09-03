「大好きな土地での撮影は最高でした！」――オーストラリア・ケアンズでの写真集撮影はいかがでしたか？「グラビアデビュー当時から何度も訪れた場所だったのですが、コロナ禍以降はしばらく行けていなかったので懐かしい気持ちでいっぱいでした。空港こそ変わっていたけれど、都会過ぎない感じや、きれいな海、緑豊かでのんびりした雰囲気はそのまま。そんな大好きな土地での撮影は最高でした！」――ロケで印象に残っているのは