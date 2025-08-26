ニューストップ > ライフスタイルニュース > Amazonふるさと納税の最大目玉 最大15%のポイント還元も ポイント還元 ハンバーグ キャンペーン デビットカード お米 便利 香り 歴史 鯖江市 寄付金 レタスクラブ Amazonふるさと納税の最大目玉 最大15%のポイント還元も 2025年8月26日 19時34分 リンクをコピーする Amazonふるさと納税【画像で確認】ポイント最大15％もらうには？2025年8月15日から、期間限定でAmazonふるさと納税のポイントアップキャンペーンが開催されています。最大の目玉は、最大15%のAmazonポイントが還元されること。寄付額に応じてAmazonポイントの還元率がアップするほか、Amazon Mastercardやdアカウント連携でもポイントがもらえ、合わせて最大15%まで還元されます。ポイントアップキャンペーン〈キャンペーン概要〉 記事を読む おすすめ記事 広告運用ツール「Shirofune」、Amazon Marketing Cloudのデータを自動で突合し、Amazon AdsのLTV最大化に繋がる自動最適化機能を追加 2025年8月19日 11時10分 【Amazonセール】「RPG MAKER UNITE」オンラインコード版がお買い得！素材アドオン5本付きのスペシャルエディションも対象 2025年8月22日 0時5分 【8月29日(金)まで】Amazonで何度でも500ポイントがもらえる！日用品フェアで買うべきおすすめ20選 2025年8月20日 21時8分 Nint、「Amazonプライム感謝祭」攻略ガイドを無料配布開始 2025年8月26日 11時0分 【Amazonファッションセール】ダイソンのキャニスター＆スティックハンディサイクロン式掃除機がお買い得【2025.8】 2025年8月22日 9時5分