世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。東京都出身で駒大在学中の大沢由紀さん（21）は「貴重な機会を通して、SNSで外見だけでなく内面の成長や学びを多くの人に届けたい」と掲げ、「バレエやダンスの経験から得た表現力や前向きな努力の姿勢を、エンターテインメント力とともに、多くの人に笑顔を届けていき