記事のポイント ターゲットとアルタ・ビューティーが2026年8月にショップインショップ提携を終了すると発表した。 来店客層の重複によるカニバリゼーションやターゲットの業績不振、アルタの再建計画が解消の背景にある。 セフォラとコールズの成功事例と異なり、アルタは専任スタッフ不在やカテゴリー制約でブランド価値を十分に高められなかった。 アルタビューティー（Ulta Beauty）とターゲット（Target）は、2026年8月までに