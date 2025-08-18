8月6日、帝国データバンクは、老舗の大手タレント養成所・（株）宝映テレビプロダクション（以下「宝映」）が、7月17日に東京地裁へ自己破産を申請し、同月30日に破産手続き開始決定を受けたと発表した。負債総額は約1億140万円だという。宝映は今年1月17日に「多額の債務超過」で「資金繰りがつかなくなった」として、事業終了と破産手続申立てを行う予定であると告知していた。当時、所属タレントやスタッフからは「寝耳に水」