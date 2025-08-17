育児に仕事、さらに家事もこなすママは毎日時間との闘いですよね。自分の時間やゆっくりする時間なんてないのが現実。それでも家族のために一生懸命頑張っているのです。ただ、夫がいつまでも独身のノリで、家事や育児に非協力的だとストレスが溜まりますよね。しかも、女友達と普通に飲みに行く人だと、さらにイライラが募ります。今回は、女友達と毎晩飲み歩く夫の話をご紹介いたします。女友達と飲みに行く「育休後、職場復帰を