［J2第26節 モンテディオ山形 1-0 いわきFC、8月16日、NDソフトスタジアム山形］16位山形は12位いわきに完封勝利を果たし、12試合ぶりのクリーンシートを達成した。センターバックで先発出場したDF城和隼颯（はやて）が決死の守備でいわきの攻撃を抑え込み、チームを勝利へ導いた。山脈を彷彿とさせる守備でシャットアウトいわきが繰り出す怒とうの攻めを鉄壁の守備でシャットアウトした。城和を筆頭に相手のハイボール