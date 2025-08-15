「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月8日（金）〜8月14日（木））を数字とともにご紹介します。22億ドルギルダン、米ヘインズブランズを22億ドルで買収へカナダの衣料大手ギルダン・アクティブウェア（Gildan Activewear）は、米下着メーカーのヘインズブランズ（Hanesbrands）を総額約22億ドル（約3200億円）で買収すると発表した。両社の統合により、ヘインズやボンズ（Bonds）、メイデンフォーム（Mai